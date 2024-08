Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Um 09:27 Uhr klettert der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,71 Prozent auf 18 536,00 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 406,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 561,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX notierte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2024, bei 18 255,00 Punkten. Der LUS-DAX stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 17 899,00 Punkten. Der LUS-DAX lag am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 16 471,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,70 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 888,50 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 4,84 Prozent auf 140,02 EUR), Infineon (+ 2,44 Prozent auf 32,37 EUR), Siemens Energy (+ 2,24 Prozent auf 25,98 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,66 Prozent auf 264,00 EUR) und Sartorius vz (+ 1,58 Prozent auf 256,70 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Siemens Healthineers (-6,95 Prozent auf 49,50 EUR), Heidelberg Materials (-0,18 Prozent auf 97,62 EUR), Deutsche Telekom (-0,17 Prozent auf 24,05 EUR), BMW (-0,09 Prozent auf 86,68 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,05 Prozent auf 104,00 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 312 484 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 224,995 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

