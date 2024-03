Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Minus

Zum Handelsende fiel der MDAX im XETRA-Handel um 0,24 Prozent auf 25 824,65 Punkte zurück. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 247,943 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,054 Prozent auf 25 899,70 Punkte an der Kurstafel, nach 25 885,75 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 25 972,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 774,32 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,484 Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 101,78 Punkten. Der MDAX erreichte am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, den Stand von 26 313,98 Punkten. Der MDAX lag am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, bei 28 648,13 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,78 Prozent abwärts. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 14,88 Prozent auf 55,05 EUR), Nordex (+ 9,16 Prozent auf 10,53 EUR), KION GROUP (+ 6,56 Prozent auf 46,62 EUR), KRONES (+ 3,07 Prozent auf 114,30 EUR) und freenet (+ 2,38 Prozent auf 24,94 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-18,66 Prozent auf 25,68 EUR), HelloFresh (-4,58 Prozent auf 12,81 EUR), Aroundtown SA (-2,48 Prozent auf 1,63 EUR), EVOTEC SE (-1,87 Prozent auf 13,64 EUR) und Fraport (-1,72 Prozent auf 51,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 14 007 361 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 16,669 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at