Handel in Frankfurt: SDAX fällt

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,03 Prozent leichter bei 13 141,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 108,096 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,035 Prozent auf 13 140,79 Punkte an der Kurstafel, nach 13 145,34 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 132,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 194,99 Einheiten.

SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,261 Prozent nach unten. Der SDAX stand vor einem Monat, am 13.11.2023, bei 12 824,20 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 13.09.2023, einen Stand von 13 048,43 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12 316,78 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Plus von 8,74 Prozent zu Buche. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 973,73 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit flatexDEGIRO (+ 2,85 Prozent auf 11,00 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2,77 Prozent auf 37,16 EUR), Grand City Properties (+ 1,89) Prozent auf 9,16 EUR), Nagarro SE (+ 1,82 Prozent auf 89,40 EUR) und Fielmann (+ 1,56 Prozent auf 48,10 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen MorphoSys (-3,87 Prozent auf 34,03 EUR), secunet Security Networks (-3,76 Prozent auf 133,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,35 Prozent auf 26,85 EUR), thyssenkrupp nucera (-2,94 Prozent auf 15,16 EUR) und Aroundtown SA (-2,80 Prozent auf 2,16 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 123 922 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 10,400 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die TRATON-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die Schaeffler-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

