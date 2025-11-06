Gewinne in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester

Der SDAX bleibt auch am Donnerstagmorgen im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag bewegt sich der SDAX um 09:13 Uhr via XETRA 0,22 Prozent fester bei 16 128,14 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 81,395 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,041 Prozent auf 16 099,04 Punkte an der Kurstafel, nach 16 092,48 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 16 088,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 132,10 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 3,66 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wurde der SDAX mit 17 476,51 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17 020,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 155,50 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 16,14 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 13,73 Prozent auf 30,32 EUR), Klöckner (+ 2,28 Prozent auf 5,39 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2,16 Prozent auf 9,01 EUR), Salzgitter (+ 1,97 Prozent auf 27,92 EUR) und PNE (+ 1,74 Prozent auf 10,50 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen HAMBORNER REIT (-3,33 Prozent auf 4,94 EUR), Vossloh (-1,67 Prozent auf 70,80 EUR), Alzchem Group (-1,52 Prozent auf 142,60 EUR), Kontron (-1,32 Prozent auf 22,48 EUR) und Nagarro SE (-1,25 Prozent auf 45,70 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 212 209 Aktien gehandelt. Mit 6,449 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,98 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

