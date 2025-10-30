Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Gewinnen

Der SDAX schloss den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 16 874,93 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 84,674 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,138 Prozent höher bei 16 894,37 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16 871,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 962,60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 856,15 Zählern.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 3,16 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 30.09.2025, wurde der SDAX auf 16 933,11 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, bewegte sich der SDAX bei 17 719,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 498,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 21,52 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 183,63 Punkten.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Alzchem Group (+ 8,58 Prozent auf 162,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,17 Prozent auf 28,00 EUR), Drägerwerk (+ 4,06 Prozent auf 74,30 EUR), secunet Security Networks (+ 2,99 Prozent auf 199,60 EUR) und Hypoport SE (+ 2,85 Prozent auf 129,80 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil STRATEC SE (-9,24 Prozent auf 22,60 EUR), PNE (-3,73 Prozent auf 10,84 EUR), pbb (-3,55 Prozent auf 4,73 EUR), thyssenkrupp nucera (-2,94 Prozent auf 9,08 EUR) und KWS SAAT SE (-2,65 Prozent auf 66,00 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die pbb-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 036 935 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 6,671 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,16 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,72 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at