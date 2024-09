Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge

Am Freitag stand der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,79 Prozent im Minus bei 13 681,36 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 97,065 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,086 Prozent auf 13 918,19 Punkte an der Kurstafel, nach 13 930,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 13 918,19 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13 678,20 Punkten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 1,11 Prozent. Vor einem Monat, am 20.08.2024, wies der SDAX 13 796,57 Punkte auf. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.06.2024, den Stand von 14 599,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.09.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 178,83 Punkten auf.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,01 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 940,72 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell BayWa (+ 2,58 Prozent auf 11,14 EUR), ADTRAN (+ 2,33 Prozent auf 5,19 EUR), STO SE (+ 1,79 Prozent auf 124,80 EUR), KSB SE (+ 1,38 Prozent auf 588,00 EUR) und ATOSS Software (+ 1,25 Prozent auf 129,80 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil thyssenkrupp nucera (-7,07 Prozent auf 8,68 EUR), Elmos Semiconductor (-6,55 Prozent auf 64,20 EUR), Sixt SE St (-6,54 Prozent auf 61,45 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,45 Prozent auf 14,75 EUR) und CompuGroup Medical SE (-5,36 Prozent auf 13,23 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die Grand City Properties-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 378 379 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit 8,971 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,02 zu Buche schlagen. Die TAKKT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,23 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

