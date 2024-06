FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Stammaktien von Sixt nach dem Abstieg vom MDax in den SDax von 85 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Seit seiner Herabstufung auf "Halten" Anfang Mai habe die Aktie des Autovermieters rund 12 Prozent und seit Jahresbeginn rund 30 Prozent verloren, Gründe seien die überraschende Gewinnwarnung Anfang Mai, das konjunkturelle Umfeld sowie die zuletzt rückläufigen Gebrauchtwagenpreise, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Für das zweite Quartal rechnet der Experte mit einem weiteren Ergebnisrückgang./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 14:11 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / 14:19 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.