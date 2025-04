MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Sixt-Aktie von ihrer "Top Picks"-Liste gestrichen. Die Gefahr sei gestiegen, dass sich die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump direkt auf den für den Autovermieter wichtigen Reiseverkehr auswirke, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im ersten Quartal seien die internationalen Flüge in die USA bereits zurückgegangen. Gleichwohl hielt der Experte an der "Buy"-Einstufung für die im SDax notierte Aktie mit einem Kursziel von 110 Euro fest./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 13:36 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





