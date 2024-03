Handel in Frankfurt: TecDAX klettert zum Handelsende

Der TecDAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,94 Prozent auf 3 464,11 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 529,772 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,097 Prozent fester bei 3 435,15 Punkten, nach 3 431,81 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3 472,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 428,72 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 12.02.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 429,29 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2023, stand der TecDAX bei 3 288,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, den Wert von 3 255,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,20 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Bei 3 187,26 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 4,99 Prozent auf 26,70 EUR), Infineon (+ 3,41 Prozent auf 34,88 EUR), ATOSS Software (+ 3,05 Prozent auf 270,00 EUR), Nagarro SE (+ 2,75 Prozent auf 76,60 EUR) und Siltronic (+ 2,31 Prozent auf 84,10 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Energiekontor (-2,06 Prozent auf 66,60 EUR), ADTRAN (-2,06 Prozent auf 5,96 USD), Nordex (-1,15 Prozent auf 12,00 EUR), PNE (-0,72 Prozent auf 13,86 EUR) und Deutsche Telekom (-0,50 Prozent auf 21,70 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 463 060 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 206,529 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,36 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at