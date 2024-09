Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,27 Prozent auf 3 306,17 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 539,298 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,123 Prozent auf 3 310,92 Punkte an der Kurstafel, nach 3 315,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 311,48 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 306,17 Zählern.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,102 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wurde der TecDAX mit 3 344,10 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.06.2024, wurde der TecDAX auf 3 337,20 Punkte taxiert. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 18.09.2023, bei 3 056,51 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 verlor der Index bereits um 0,554 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 125,18 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell PNE (+ 3,26 Prozent auf 12,04 EUR), 1&1 (+ 1,05 Prozent auf 13,48 EUR), HENSOLDT (+ 0,78 Prozent auf 28,30 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 0,52 Prozent auf 57,80 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,41 Prozent auf 26,79 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil EVOTEC SE (-1,46 Prozent auf 6,39 EUR), AIXTRON SE (-1,43 Prozent auf 15,80 EUR), Infineon (-1,13 Prozent auf 29,65 EUR), SMA Solar (-0,95 Prozent auf 18,80 EUR) und Sartorius vz (-0,90 Prozent auf 242,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 199 637 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 233,475 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

2024 weist die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at