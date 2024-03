Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

Letztendlich schloss der TecDAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 3 458,72 Punkten ab. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 527,922 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 3 457,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3 457,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3 449,47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 462,49 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 1,05 Prozent zu. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 28.02.2024, bei 3 389,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.12.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 336,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 224,77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 4,03 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell CANCOM SE (+ 4,22 Prozent auf 27,64 EUR), AIXTRON SE (+ 2,47 Prozent auf 24,50 EUR), Bechtle (+ 1,45 Prozent auf 48,98 EUR), Sartorius vz (+ 1,26 Prozent auf 368,60 EUR) und Nagarro SE (+ 1,14 Prozent auf 79,75 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Energiekontor (-9,85 Prozent auf 64,10 EUR), Kontron (-7,76 Prozent auf 20,44 EUR), SMA Solar (-5,56 Prozent auf 53,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (-4,32 Prozent auf 36,55 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-3,02 Prozent auf 115,80 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 7 410 908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 213,135 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,38 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at