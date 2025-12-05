FTSE 100-Papier Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prudential von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Prudential-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Prudential-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 12,09 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Prudential-Aktie investiert, befänden sich nun 8,274 Prudential-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.12.2025 90,64 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,96 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,36 Prozent verringert.

Prudential wurde am Markt mit 27,92 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at