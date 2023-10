Handel in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,98 Prozent leichter bei 14 631,58 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,045 Prozent tiefer bei 14 769,55 Punkten in den Handel, nach 14 776,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 14 584,39 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 784,69 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,586 Prozent. Vor einem Monat, am 05.09.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 15 508,24 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.07.2023, den Stand von 15 203,78 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 05.10.2022, bei 11 573,18 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 34,70 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell CoStar Group (+ 1,09 Prozent auf 77,26 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 0,98 Prozent auf 822,99 USD), Dollar Tree (+ 0,97 Prozent auf 105,79 USD), Constellation Energy (+ 0,95 Prozent auf 107,17 USD) und Starbucks (+ 0,66 Prozent auf 91,75 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Lucid (-8,90 Prozent auf 5,07 USD), DexCom (-6,72 Prozent auf 81,81 USD), Moderna (-4,34 Prozent auf 99,73 USD), Airbnb (-4,24 Prozent auf 122,01 USD) und PepsiCo (-4,12 Prozent auf 161,95 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 6 657 381 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,565 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

2024 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at