21.08.2025 22:35:47
Handel in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten
Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,34 Prozent tiefer bei 44 785,50 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,276 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,035 Prozent auf 44 922,70 Punkte an der Kurstafel, nach 44 938,31 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44 579,03 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44 892,61 Zählern.
Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,395 Prozent. Vor einem Monat, am 21.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 323,07 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.05.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 41 860,44 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.08.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 40 890,49 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 5,65 Prozent nach oben. Bei 45 207,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36 611,78 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 1,68 Prozent auf 86,08 USD), Chevron (+ 1,52 Prozent auf 155,55 USD), UnitedHealth (+ 1,17 Prozent auf 303,35 USD), Honeywell (+ 0,19 Prozent auf 217,42 USD) und Travelers (+ 0,19 Prozent auf 274,92 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Walmart (-4,49 Prozent auf 97,96 USD), IBM (-1,30 Prozent auf 239,40 USD), Sherwin-Williams (-0,89 Prozent auf 363,86 USD), Amazon (-0,83 Prozent auf 221,95 USD) und Home Depot (-0,74 Prozent auf 344,35 EUR).
Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 29 216 329 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,685 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick
Die Merck-Aktie hat mit 9,49 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
