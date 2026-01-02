Dow Jones aktuell: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones

Wenig Veränderung ist am fünften Tag der Woche in New York zu beobachten.

Am Freitag geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,18 Prozent auf 48 149,29 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,052 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,641 Prozent stärker bei 48 371,52 Punkten, nach 48 063,29 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 48 275,63 Punkte, das Tagestief hingegen 47 853,04 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 1,00 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 02.12.2025, einen Stand von 47 474,46 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 02.10.2025, bei 46 519,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, wurde der Dow Jones auf 42 392,27 Punkte taxiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 3,85 Prozent auf 594,95 USD), Boeing (+ 3,42 Prozent auf 224,54 USD), Goldman Sachs (+ 2,84) Prozent auf 903,95 USD), Chevron (+ 2,01 Prozent auf 155,48 USD) und NVIDIA (+ 1,60 Prozent auf 189,48 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-4,29 Prozent auf 253,55 USD), Microsoft (-2,61 Prozent auf 471,02 USD), Amazon (-2,41 Prozent auf 225,25 USD), Travelers (-2,14 Prozent auf 283,84 USD) und IBM (-2,08 Prozent auf 290,04 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 18 245 405 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,863 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,50 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

