Handel in New York: Dow Jones im Aufwind

Der Dow Jones steigt am Montagnachmittag.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0,37 Prozent stärker bei 38 857,98 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 13,012 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,245 Prozent stärker bei 38 809,65 Punkten, nach 38 714,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 38 770,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 38 898,41 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, mit 38 627,99 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 18.12.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 37 306,02 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 31 861,98 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 3,03 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39 282,28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 1,77 Prozent auf 299,55 USD), Walt Disney (+ 1,72 Prozent auf 113,88 USD), Caterpillar (+ 1,60 Prozent auf 352,53 USD), Apple (+ 1,38 Prozent auf 175,00 USD) und American Express (+ 1,29 Prozent auf 221,27 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Johnson Johnson (-0,87 Prozent auf 156,81 USD), UnitedHealth (-0,87 Prozent auf 486,57 USD), Dow (-0,51 Prozent auf 56,75 USD), Goldman Sachs (-0,50 Prozent auf 385,28 USD) und Boeing (-0,39 Prozent auf 165,79 EUR).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13 367 725 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,841 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at