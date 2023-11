Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen

Schlussendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,43 Prozent fester bei 34 827,70 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 10,792 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,229 Prozent auf 34 259,25 Punkte an der Kurstafel, nach 34 337,87 Punkten am Vortag.

Bei 34 581,20 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 34 931,01 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 33 670,29 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 14.08.2023, bei 35 307,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.11.2022, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 536,70 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 5,10 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Home Depot (+ 5,40 Prozent auf 303,63 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 4,56 Prozent auf 21,09 USD), Dow (+ 3,68 Prozent auf 51,05 USD), Goldman Sachs (+ 3,61 Prozent auf 338,72 USD) und Intel (+ 3,09 Prozent auf 39,41 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Travelers (-1,35 Prozent auf 168,70 USD), UnitedHealth (-0,39 Prozent auf 540,46 USD), Merck (-0,29 Prozent auf 102,17 USD), Procter Gamble (-0,22 Prozent auf 152,12 USD) und Walmart (-0,02 Prozent auf 167,65 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 17 652 262 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,708 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 6,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,76 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at