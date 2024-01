Handel in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende

Schlussendlich ging der NASDAQ 100 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 16 832,92 Punkten aus dem Freitagshandel. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,203 Prozent fester bei 16 855,00 Punkten, nach 16 820,90 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 16 776,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 900,37 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,93 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 12.12.2023, bei 16 354,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.10.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 15 184,10 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 12.01.2023, bei 11 459,61 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit MercadoLibre (+ 4,20 Prozent auf 1 658,58 USD), Cognizant (+ 4,13 Prozent auf 77,97 USD), Zoom Video Communications (+ 2,86 Prozent auf 70,46 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,88 Prozent auf 933,20 USD) und Datadog A (+ 1,75 Prozent auf 123,00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Lucid (-7,82 Prozent auf 3,01 USD), IDEXX Laboratories (-4,19 Prozent auf 535,29 USD), Tesla (-3,67 Prozent auf 218,89 USD), Enphase Energy (-3,56 Prozent auf 110,22 USD) und Walgreens Boots Alliance (-3,16 Prozent auf 23,27 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 15 232 481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 2,640 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,29 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

