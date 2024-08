Handel in Wien: ATX mit Abgaben

Am Mittwochnachmittag halten sich die Börsianer in Wien zurück.

Der ATX verliert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr 0,13 Prozent auf 3 698,08 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 117,645 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,004 Prozent auf 3 702,80 Punkte an der Kurstafel, nach 3 702,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 692,46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 724,48 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 0,720 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, mit 3 609,47 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, lag der ATX-Kurs bei 3 560,42 Punkten. Der ATX bewegte sich am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 3 245,98 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 8,38 Prozent. Bei 3 777,78 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 1,85 Prozent auf 19,82 EUR), OMV (+ 1,41 Prozent auf 38,78 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,39 Prozent auf 36,55 EUR), voestalpine (+ 1,20 Prozent auf 23,60 EUR) und Verbund (+ 0,54 Prozent auf 74,35 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Raiffeisen (-2,52 Prozent auf 17,83 EUR), Lenzing (-1,37 Prozent auf 32,35 EUR), BAWAG (-1,32 Prozent auf 67,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,95 Prozent auf 104,80 EUR) und Vienna Insurance (-0,84 Prozent auf 29,65 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 249 542 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 25,761 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 3,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at