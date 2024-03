Handel in Wien: ATX Prime beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

So bewegt sich der ATX Prime am Donnerstag.

Am Donnerstag gibt der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,68 Prozent auf 1 696,77 Punkte nach. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 1 708,41 Punkten, nach 1 708,41 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 709,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 696,20 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 0,500 Prozent zurück. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, stand der ATX Prime noch bei 1 732,61 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, den Wert von 1 644,73 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 782,08 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 1,01 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Marinomed Biotech (+ 4,85 Prozent auf 23,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,85 Prozent auf 41,55 EUR), STRABAG SE (+ 0,81 Prozent auf 43,30 EUR), Frequentis (+ 0,80 Prozent auf 25,20 EUR) und Rosenbauer (+ 0,67 Prozent auf 29,90 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Erste Group Bank (-2,38 Prozent auf 37,72 EUR), Andritz (-2,22 Prozent auf 59,50 EUR), Lenzing (-1,35 Prozent auf 29,30 EUR), Addiko Bank (-1,30 Prozent auf 15,20 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,14 Prozent auf 8,70 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 126 511 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 23,173 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,15 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,21 Prozent bei der Semperit-Aktie an.

