Handel in Wien: ATX Prime startet in der Gewinnzone

Der ATX Prime hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:10 Uhr steigt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,08 Prozent auf 1 878,82 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,027 Prozent auf 1 876,77 Punkte an der Kurstafel, nach 1 877,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 875,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 878,91 Punkten.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, einen Wert von 1 771,44 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 20.02.2024, den Stand von 1 709,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, einen Stand von 1 598,89 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 9,61 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 878,91 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 6,50 Prozent auf 4,26 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,33 Prozent auf 6,08 EUR), voestalpine (+ 1,30 Prozent auf 26,48 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,15 Prozent auf 8,80 EUR) und UBM Development (+ 0,76 Prozent auf 19,80 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-1,33 Prozent auf 22,30 EUR), Rosenbauer (-1,27 Prozent auf 31,00 EUR), Österreichische Post (-0,94 Prozent auf 31,60 EUR), S IMMO (-0,82 Prozent auf 18,15 EUR) und Vienna Insurance (-0,32 Prozent auf 31,10 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 425 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,136 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3,08 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

