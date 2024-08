Handel in Wien: ATX Prime verbucht am Nachmittag Abschläge

Am Freitag steht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,71 Prozent im Minus bei 1 794,22 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,057 Prozent leichter bei 1 824,37 Punkten, nach 1 825,41 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 792,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 824,64 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 2,44 Prozent. Vor einem Monat, am 02.07.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 830,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 798,70 Punkten auf. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 02.08.2023, bei 1 612,79 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,68 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Verbund (+ 3,95 Prozent auf 77,60 EUR), S IMMO (+ 2,24 Prozent auf 22,80 EUR), Rosenbauer (+ 1,98) Prozent auf 36,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,90 Prozent auf 31,04 EUR) und IMMOFINANZ (+ 1,45 Prozent auf 28,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-8,16 Prozent auf 16,99 EUR), Raiffeisen (-4,80 Prozent auf 16,87 EUR), Andritz (-4,58 Prozent auf 55,25 EUR), Wienerberger (-4,36 Prozent auf 30,68 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-4,24 Prozent auf 35,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. 826 975 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 25,709 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 3,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 11,04 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

