Handel in Wien: So bewegt sich der ATX nachmittags

Am vierten Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,83 Prozent tiefer bei 3 648,32 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 118,586 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,117 Prozent schwächer bei 3 674,50 Punkten in den Handel, nach 3 678,79 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Donnerstag bei 3 617,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 674,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,677 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 25.06.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 612,58 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.04.2024, den Wert von 3 562,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, erreichte der ATX einen Stand von 3 241,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,93 Prozent. Bei 3 777,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 305,62 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Erste Group Bank (+ 0,66 Prozent auf 47,31 EUR), DO (+ 0,26 Prozent auf 156,00 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 27,30 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,90 EUR) und Andritz (+ 0,00 Prozent auf 56,15 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Lenzing (-3,90 Prozent auf 32,05 EUR), AT S (AT&S) (-3,83 Prozent auf 18,56 EUR), Verbund (-2,42 Prozent auf 74,60 EUR), BAWAG (-2,37 Prozent auf 65,85 EUR) und Wienerberger (-1,55 Prozent auf 31,68 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 817 061 Aktien gehandelt. Mit 26,247 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

