Handel in Zürich: SMI am Donnerstagmittag im Aufwind

Um 12:08 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,52 Prozent nach oben auf 11 271,66 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,252 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,255 Prozent stärker bei 11 242,18 Punkten in den Handel, nach 11 213,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 11 272,14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 231,66 Punkten verzeichnete.

SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 15.01.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 207,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.11.2023, wies der SMI 10 708,19 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 15.02.2023, lag der SMI-Kurs bei 11 272,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 0,908 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 11 473,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,49 Prozent auf 39,50 CHF), Richemont (+ 1,30 Prozent auf 136,00 CHF), Logitech (+ 1,28 Prozent auf 77,52 CHF), Partners Group (+ 1,28 Prozent auf 1 229,00 CHF) und Sonova (+ 1,16 Prozent auf 288,20 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Lonza (-0,28 Prozent auf 461,30 CHF), Geberit (-0,28 Prozent auf 503,40 CHF), Roche (-0,04 Prozent auf 227,10 CHF), Novartis (-0,02 Prozent auf 87,78 CHF) und Holcim (+ 0,12 Prozent auf 66,62 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 805 819 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 265,937 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

