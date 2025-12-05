Handel in Zürich: SMI steigt mittags

Am Freitag tendiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,40 Prozent stärker bei 12 945,03 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,475 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,130 Prozent auf 12 876,87 Punkte an der Kurstafel, nach 12 893,61 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 12 866,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 945,50 Punkten lag.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,10 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 05.11.2025, einen Stand von 12 363,53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wurde der SMI auf 12 370,57 Punkte taxiert. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 05.12.2024, mit 11 790,79 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,36 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Sika (+ 3,07 Prozent auf 161,30 CHF), Alcon (+ 3,03 Prozent auf 65,36 CHF), UBS (+ 1,09 Prozent auf 31,63 CHF), Sonova (+ 1,00 Prozent auf 202,20 CHF) und Partners Group (+ 0,94 Prozent auf 947,60 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Swiss Re (-5,56 Prozent auf 130,80 CHF), Holcim (-0,85 Prozent auf 74,56 CHF), Swisscom (-0,71 Prozent auf 557,00 CHF), Nestlé (-0,30 Prozent auf 79,03 CHF) und Logitech (-0,27 Prozent auf 95,56 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 227 957 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 266,942 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,09 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at