SMI-Handel aktuell: SMI verbucht zum Handelsstart Verluste

Der SMI bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,08 Prozent tiefer bei 12 883,56 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,475 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,130 Prozent leichter bei 12 876,87 Punkten, nach 12 893,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 12 866,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 894,41 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,618 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, stand der SMI bei 12 363,53 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 05.09.2025, mit 12 370,57 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 790,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 10,84 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Alcon (+ 1,26 Prozent auf 64,24 CHF), Sika (+ 1,05 Prozent auf 158,15 CHF), UBS (+ 0,80 Prozent auf 31,54 CHF), Novartis (+ 0,56 Prozent auf 107,48 CHF) und Givaudan (+ 0,39 Prozent auf 3 355,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Swiss Re (-7,18 Prozent auf 128,55 CHF), Richemont (-0,55 Prozent auf 172,15 CHF), Zurich Insurance (-0,35 Prozent auf 571,60 CHF), Holcim (-0,27 Prozent auf 75,00 CHF) und Lonza (-0,22 Prozent auf 547,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 125 893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 266,942 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,09 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

