Index-Performance 05.12.2025 09:29:02

SMI-Handel aktuell: SMI verbucht zum Handelsstart Verluste

SMI-Handel aktuell: SMI verbucht zum Handelsstart Verluste

Der SMI bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,08 Prozent tiefer bei 12 883,56 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,475 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,130 Prozent leichter bei 12 876,87 Punkten, nach 12 893,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 12 866,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 894,41 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,618 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, stand der SMI bei 12 363,53 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 05.09.2025, mit 12 370,57 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 790,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 10,84 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Alcon (+ 1,26 Prozent auf 64,24 CHF), Sika (+ 1,05 Prozent auf 158,15 CHF), UBS (+ 0,80 Prozent auf 31,54 CHF), Novartis (+ 0,56 Prozent auf 107,48 CHF) und Givaudan (+ 0,39 Prozent auf 3 355,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Swiss Re (-7,18 Prozent auf 128,55 CHF), Richemont (-0,55 Prozent auf 172,15 CHF), Zurich Insurance (-0,35 Prozent auf 571,60 CHF), Holcim (-0,27 Prozent auf 75,00 CHF) und Lonza (-0,22 Prozent auf 547,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 125 893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 266,942 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,09 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten

Analysen zu Holcim AGmehr Analysen

07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
04.09.25 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.06.25 Holcim Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.25 Holcim Overweight Barclays Capital
20.11.24 Holcim Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 62,36 0,03% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 69,22 1,94% Alcon AG
Givaudan AG 3 554,00 0,03% Givaudan AG
Holcim AG 80,04 -0,47% Holcim AG
Lonza AG (N) 578,20 -2,50% Lonza AG (N)
Novartis AG 113,60 -1,00% Novartis AG
Richemont 184,40 -0,24% Richemont
Roche AG (Genussschein) 310,90 0,26% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 170,95 2,18% Sika AG
Swiss Re AG 139,25 -6,36% Swiss Re AG
UBS 34,65 3,22% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 614,80 0,42% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 12 933,63 0,31%

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

