Lonza Aktie

Lonza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 04.12.2025 17:59:19

Handel in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus

Handel in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus

So bewegte sich der SMI zum Handelsschluss.

Zum Handelsende tendierte der SMI im SIX-Handel 0,27 Prozent stärker bei 12 893,61 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,484 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12 866,75 Zählern und damit 0,065 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (12 858,33 Punkte).

Der Tiefststand des SMI lag am Donnerstag bei 12 860,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 933,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,697 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 306,89 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Wert von 12 383,47 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 11 783,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,92 Prozent. 13 199,05 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 10 699,66 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,28 Prozent auf 58,32 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,88 Prozent auf 162,60 CHF), UBS (+ 1,43) Prozent auf 31,29 CHF), Partners Group (+ 1,40 Prozent auf 938,80 CHF) und Logitech (+ 1,31 Prozent auf 95,82 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Roche (-1,18 Prozent auf 310,10 CHF), Lonza (-0,94 Prozent auf 548,40 CHF), Alcon (-0,72 Prozent auf 63,44 CHF), Novartis (-0,48 Prozent auf 106,88 CHF) und Swisscom (-0,27 Prozent auf 561,00 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 4 023 417 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 267,173 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,40 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,02 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lonza AG (N)mehr Nachrichten

Analysen zu Lonza AG (N)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 62,34 2,10% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 67,90 -0,82% Alcon AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 173,30 1,26% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 101,65 0,59% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 593,00 0,10% Lonza AG (N)
Novartis AG 114,75 0,04% Novartis AG
Partners Group AG 1 007,00 1,59% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 310,10 -1,18% Roche AG (Genussschein)
Swiss Re AG 148,70 0,27% Swiss Re AG
Swisscom AG 600,50 -0,50% Swisscom AG
UBS 33,57 1,85% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 612,20 0,16% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 12 893,61 0,27%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:41 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen