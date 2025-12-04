Handel in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus

Zum Handelsende tendierte der SMI im SIX-Handel 0,27 Prozent stärker bei 12 893,61 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,484 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12 866,75 Zählern und damit 0,065 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (12 858,33 Punkte).

Der Tiefststand des SMI lag am Donnerstag bei 12 860,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 933,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,697 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 306,89 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 04.09.2025, den Wert von 12 383,47 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, bei 11 783,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,92 Prozent. 13 199,05 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 10 699,66 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,28 Prozent auf 58,32 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,88 Prozent auf 162,60 CHF), UBS (+ 1,43) Prozent auf 31,29 CHF), Partners Group (+ 1,40 Prozent auf 938,80 CHF) und Logitech (+ 1,31 Prozent auf 95,82 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Roche (-1,18 Prozent auf 310,10 CHF), Lonza (-0,94 Prozent auf 548,40 CHF), Alcon (-0,72 Prozent auf 63,44 CHF), Novartis (-0,48 Prozent auf 106,88 CHF) und Swisscom (-0,27 Prozent auf 561,00 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 4 023 417 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 267,173 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,40 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,02 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at