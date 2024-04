Handel in Zürich: SMI zum Handelsende leichter

Der SMI notierte im SIX-Handel letztendlich um 1,67 Prozent leichter bei 11 495,79 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,256 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 1,26 Prozent leichter bei 11 543,31 Punkten in den Freitagshandel, nach 11 691,13 Punkten am Vortag.

Bei 11 480,87 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 11 548,31 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der SMI bereits um 2,00 Prozent. Vor einem Monat, am 05.03.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 463,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 185,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.04.2023, lag der SMI bei 11 115,40 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,91 Prozent. Bei 11 799,91 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Punkten.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Alcon (-0,16 Prozent auf 76,06 CHF), Givaudan (-0,23 Prozent auf 3 947,00 CHF), Holcim (-0,45 Prozent auf 80,12 CHF), Lonza (-0,47 Prozent auf 546,60 CHF) und Swiss Life (-0,58 Prozent auf 618,80 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Richemont (-2,76 Prozent auf 133,95 CHF), Novartis (-2,47 Prozent auf 86,06 CHF), Roche (-2,40 Prozent auf 219,50 CHF), Nestlé (-1,96 Prozent auf 92,92 CHF) und Logitech (-1,81 Prozent auf 79,18 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 4 655 172 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 252,474 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at