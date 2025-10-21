Hannover Rück-Analyse: DZ BANK stuft Hannover Rück-Aktie mit Kaufen ein

Hier sind die Erkenntnisse von DZ BANK-Analyst Thorsten Wenzel, der das Hannover Rück-Papier näher betrachtet hat.

Die DZ Bank hat die Aktien von Hannover Rück in ihre Aktien-Empfehlungsliste "Equity Long Ideas" aufgenommen. Analyst Thorsten Wenzel hob am Dienstag seine Dividendenschätzung für 2025 deutlich an auf 11,50 Euro je Aktie. Den für das Gesamtjahr angepeilten Überschuss hält er für konservativ geschätzt. Die fundamentale Einstufung des Experten lautet "Kaufen".

Zwischen Kursziel und Realität: Die Hannover Rück-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 10:33 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 254,60 EUR nach oben. 11 785 Hannover Rück-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 8,9 Prozent nach oben.

