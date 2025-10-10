Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück im Zuge eines Analystenwechsels auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Wichtigste Botschaft auf dem Kapitalmarkttag sei gewesen, dass der Rückversicherer weiterhin in der Lage sei, sein Geschäft profitabel auszubauen und die Ertragsschwankungen insbesondere mittel- bis langfristig weiter zu reduzieren, schrieb der neu zuständige Experte Michael Christodoulou in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 06:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Hannover Rück
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
312,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
261,80 €
Abst. Kursziel*:
19,17%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
262,60 €
Abst. Kursziel aktuell:
18,81%
Analyst Name::
Michael Christodoulou
Analysen zu Hannover Rückmehr Analysen
|12:19
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
