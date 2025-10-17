Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Profitable Hannover Rück-Anlage?
|
17.10.2025 10:03:56
DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 17.10.2015 wurde das Hannover Rück-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Hannover Rück-Anteile 92,55 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investierten, hätten nun 108,050 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 27 358,18 EUR, da sich der Wert einer Hannover Rück-Aktie am 16.10.2025 auf 253,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 173,58 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Hannover Rück eine Marktkapitalisierung von 31,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Hannover Rück
14.10.25
Hannover Rück Kaufen
DZ BANK
13.10.25
Hannover Rück Sector Perform
RBC Capital Markets
10.10.25
Hannover Rück Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.25
Hannover Rück Buy
Jefferies & Company Inc.
07.10.25
Hannover Rück Buy
Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.10.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
04.09.25
Hannover Rück Underweight
Barclays Capital
12.06.25
Hannover Rück Underweight
Barclays Capital
10.04.25
Hannover Rück Underweight
Barclays Capital
28.01.25
Hannover Rück Underweight
Barclays Capital
19.09.24
Hannover Rück Underweight
Barclays Capital
|13.10.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
12.08.25
Hannover Rück Neutral
UBS AG
13.05.25
Hannover Rück Neutral
UBS AG
31.03.25
Hannover Rück Neutral
UBS AG
13.03.25
Hannover Rück Neutral
UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|250,20
|-1,03%