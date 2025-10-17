DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Hannover Rück-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 17.10.2015 wurde das Hannover Rück-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Hannover Rück-Anteile 92,55 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investierten, hätten nun 108,050 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 27 358,18 EUR, da sich der Wert einer Hannover Rück-Aktie am 16.10.2025 auf 253,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 173,58 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Hannover Rück eine Marktkapitalisierung von 31,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at