Profitable Hannover Rück-Anlage? 17.10.2025 10:03:56

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Hannover Rück-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 17.10.2015 wurde das Hannover Rück-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Hannover Rück-Anteile 92,55 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investierten, hätten nun 108,050 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 27 358,18 EUR, da sich der Wert einer Hannover Rück-Aktie am 16.10.2025 auf 253,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 173,58 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Hannover Rück eine Marktkapitalisierung von 31,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Hannover Rück

14.10.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
13.10.25 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
10.10.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Hannover Rück 250,20 -1,03% Hannover Rück

