NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Die Aktienkurse der europäischen Versicherer hätten sich von Anfang September bis Anfang Oktober mit einem durchschnittlichen Plus von 4,7 Prozent gut entwickelt, verglichen mit der Vormonatsfrist von minus 3,1 Prozent, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Was die Konsensprognosen für die Fundamentaldaten der Unternehmen angeht, habe es in den vergangenen sechs Wochen nur wenige nennenswerte Veränderungen gegeben./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
350,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
267,80 €
|
Abst. Kursziel*:
30,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
268,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,40%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Analysen zu Hannover Rückmehr Analysen
|07.10.25
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|06.10.25
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
