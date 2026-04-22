Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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22.04.2026 15:15:12

"Hatten einen guten Start": Boeing überrascht mit Mini-Verlust - Krisen-Programm greift

Der krisengeplagte Flugzeugbauer Boeing steuert auf seinen neuerlichen Take off zu. Zwar verbrennt der Konzern noch Geld, doch die Rüstungssparte boomt und das Unternehmen liefert so viele Verkehrsflieger aus wie seit Jahren nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Boeing Co. 199,88 0,04% Boeing Co.

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