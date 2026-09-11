heise+ | Tesla Model Y: Basis, Premium oder Performance - der Kostencheck

Basis Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DC5A / ISIN: JP3835270004
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11.09.2026 15:29:00
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|Basis Corporation Registered Shs
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