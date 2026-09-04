Tesla Aktie

302,60EUR -21,30EUR -6,58%
Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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04.09.2026 17:26:57

Tesla Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach der Präsentation des Cybercab auf "Neutral" mit einem Kursziel von 445 US-Dollar belassen. Das autonome Gefährt sei nun offiziell Teil der Robotaxi-Flotte und nehme den Betrieb in einigen Bereichen von Austin im US-Bundesstaat Texas auf, schrieb Rajat Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Aktie erwartet der Experte nach den hohen Erwartungen im Vorfeld des Events angesichts fehlender Details zur weiteren Entwicklung einen Rückschlag./niw/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 10:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 10:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Neutral
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 445,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 351,66 		Abst. Kursziel*:
26,54%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 352,70 		Abst. Kursziel aktuell:
26,17%
Analyst Name::
Rajat Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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17:26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
16:18 Tesla Outperform RBC Capital Markets
27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
19.08.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Tesla 303,00 -6,45% Tesla

Aktuelle Aktienanalysen

17:26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
16:18 Tesla Outperform RBC Capital Markets
13:23 Engie Market-Perform Bernstein Research
13:21 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
13:03 BioNTech Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:50 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
11:44 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
11:41 Shell Overweight Barclays Capital
11:41 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
11:37 Eni Overweight Barclays Capital
11:36 BP Overweight Barclays Capital
11:30 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
11:27 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
10:58 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
10:53 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10:52 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
10:48 AXA Outperform RBC Capital Markets
10:46 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
10:41 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
10:25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
10:25 AXA Overweight Barclays Capital
10:25 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
10:24 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
10:24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
10:19 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:17 Allianz Underweight Barclays Capital
10:07 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
10:02 Continental Kaufen DZ BANK
09:18 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
09:10 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
08:52 K+S Equal Weight Barclays Capital
08:48 Vodafone Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:47 Volkswagen Neutral UBS AG
08:40 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08:40 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
08:40 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
08:27 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
07:38 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
07:29 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
07:28 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:27 BP Outperform RBC Capital Markets
07:20 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:05 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:04 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:03 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:02 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:00 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
06:53 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06:52 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
06:47 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
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