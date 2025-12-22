Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
22.12.2025 06:55:00
heise+ | VW Tayron eHybrid im Test: Der große Brummer
VW gibt der Idee eines vergrößerten Tiguan eine zweite Chance. Der Tayron ist erwartungsgemäß überraschungsarm und gut. Nur an einer Stelle muss VW nachlegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
