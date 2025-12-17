Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|
17.12.2025 15:47:00
Volkswagen: VW baut jetzt eigene Batterien
Die VW-Tochter PowerCo startet heute ihre Batteriezellfertigung in Salzgitter. Der Automobilkonzern will so die Kosten seiner E-Autos senken. Noch sind die produzierten Stückzahlen allerdings bescheiden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
