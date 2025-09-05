HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|Maues Geschäft
|
05.09.2025 22:27:00
HelloFresh-Aktie tiefer: Mitgründer Griesel verlässt Kochboxenversender
Der aktuell für das internationale Geschäft zuständige Manager werde das Unternehmen dann auch verlassen, teilte der im MDAX notierte Konzern am Freitagabend mit. Thomas Griesel hatte das Unternehmen 2011 zusammen mit Dominik Richter, dem aktuellen Vorstandsvorsitzenden, gegründet. HelloFresh leidet schon länger unter einer trägen Kochboxennachfrage. Zudem läuft das Geschäft mit Fertiggerichten nicht so wie gedacht, weshalb zuletzt das Umsatzziel für 2025 gesenkt werden musste.
Damit gehen die Veränderungen im Vorstand des Unternehmens weiter. Erst gegen Ende August hatte Hellofresh mit Fabien Simon einen neuen Finanzvorstand gefunden, der seinen Posten Mitte September antreten wird.
Der Aktienkurs fiel am Freitagabend auf der Handelsplattform Tradegate um 1,06 Prozent auf 8,01 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss.
BERLIN (dpa-AFX)
