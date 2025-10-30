Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|
30.10.2025 13:17:14
Here’s What a $362 Million Visa Stock Sale Signals for Long-Term Investors
Visa (NYSE:V) saw a major stake reduction by Los Angeles Capital Management, which sold 1 million shares for an estimated $361.9 million, per an SEC filing on October 20.According to an SEC filing on October 20, Los Angeles Capital Management reduced its position in Visa by 1 million shares during the third quarter. The sale was estimated at $361.9 million. The fund now holds 277,352 shares valued at $94.7 million as of September 30. In the previous quarter, Visa represented less than 1.8% of fund assets.This sale reduced Visa to 0.35% of Los Angeles Capital Management's 13F AUM as of September 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
