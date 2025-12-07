Alphabet C Aktie
Here's Why Alphabet Is the Best-Performing "Magnificent Seven" Stock in 2025 (and Why It Has Room to Run in 2026)
Let's turn the calendar back six months to early June.Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) was down over 10% year to date, while the S&P 500 had recovered from the tariff-induced sell-off in April and was roughly flat on the year.Fast-forward to today, and Alphabet is up 67% year to date, has more than doubled off of its 52-week low, and surpassed Microsoft to become the third-most valuable company in the world behind Nvidia and Apple. In 2025, Alphabet is by far the best-performing "Magnificent Seven" stock, with Nvidia in a distant second place with a 35.1% year-to-date gain.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
