WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
27.11.2025 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Alphabet C (ex Google)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Alphabet C (ex Google)-Papier 97,60 USD wert. Bei einem Alphabet C (ex Google)-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 102,459 Alphabet C (ex Google)-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie auf 320,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32 815,57 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 228,16 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Alphabet C (ex Google) eine Marktkapitalisierung von 3,91 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
