Google-Gründer Sergey Brin zeigt sich großzügig: Alphabet-Aktien im Milliardenwert gespendet

Nach der massiven Kursrally der Alphabet-Aktie hat Firmengründer Sergey Brin einmal mehr eine große Aktienspende vorgenommen.

• Brin spendet über 3,5 Millionen Alphabet-Aktien - hauptsächlich an seine Stiftung Catalyst4• Neben Catalyst4 erhalten auch seine Familienstiftung und die Michael J. Fox Foundation Gelder• Die Spende folgt auf einen kräftigen Kursanstieg der Alphabet-Aktie

In der vergangenen Woche hat der 52 Jahre alte Mitgründer von Google Alphabet-Aktien im Wert von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar verschenkt, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor geht.

Konkreter Empfänger nicht bekannt

Der Großteil des Pakets ging an eine gemeinnützige Organisation, die der Google-Mitgründer selbst aufgebaut hat, in der Mittelung selbst wird der Empfänger der rund 3,5 Millionen Aktien allerdings nicht genannt. Einem Bericht von Fortune zufolge hat ein Sprecher von Brins Family Office aber erklärt, dass rund eine Milliarde US-Dollar an Catalyst4 fließt. Brin hatte die Organisation 2021 gegründet, um Forschung zu Erkrankungen des zentralen Nervensystems und Lösungen gegen den Klimawandel zu fördern.

Weitere rund 90 Millionen US-Dollar gehen laut Sprecher an Brins Familienstiftung, zusätzlich etwa 45 Millionen US-Dollar an die Michael J. Fox Foundation, die sich der Parkinson-Forschung widmet.

Milliardenspende kein Einzelfall

Bereits im Mai hatte Brin Aktien im Wert von 700 Millionen US-Dollar an dieselben drei Einrichtungen verteilt. Brin gilt als einer der reichsten Menschen der Welt, laut der Realtime-Billionaires-Liste von Forbes ist der Manager mit einem geschätzten Vermögen von 243,1 Milliarden US-Dollar auf Platz fünf der Superreichen - der Abstand zur Nummer Vier, dem Amazon-Gründer Jeff Bezos , dessen Vermögen auf 244,6 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, ist gering.

Deutlichere Abstände gibt es unterdessen zum Spitzentrio: Tesla-Chef Elon Musk ist mit einem geschätzten Vermögen von 482,5 Milliarden US-Dollar mit Abstand der reichste Mensch der Welt, Larry Page kommt auf 262,2 Milliarden US-Dollar, Larry Ellison soll über ein Vermögen von 253,4 Milliarden US-Dollar verfügen.

Das Vermögen der reichsten Menschen der Welt wird primär von Kursentwicklungen an der Börse getrieben. Auch bei Sergey Brin ist dies der Fall: Die Alphabet-Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf mehr als 68 Prozent zugelegt - dank Erfolgen im Bereich künstliche Intelligenz. Brin hält rund sechs Prozent an den Unternehmen.

Redaktion finanzen.at