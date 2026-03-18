BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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18.03.2026 01:21:00
Here's Why BYD Stock Is a Buy Before Earnings
China's BYD Company Ltd (OTC: BYDDY) is scheduled to release its quarterly earnings and 2025 full-year report at the end of March. With the stock down over 17% in the past 12 months, investors have to ask themselves: Should I buy now, buy later, or stay on the sidelines completely? There are a few reasons I would consider purchasing shares of the world's largest electric vehicle (EV) maker before earnings. Let's get into it.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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