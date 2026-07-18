CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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18.07.2026 16:27:34
Here's Why CoreWeave Stock Tanked This Week
It wasn't a great week for tech stocks, but CoreWeave (NASDAQ: CRWV) severely underperformed the tech-heavy Nasdaq Composite index. Shares of the artificial intelligence (AI) infrastructure provider plunged 18% for the week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Volatility is common in stocks like CoreWeave, which are in heavy growth mode. Revenue is soaring, but the company is still losing money. But a report this week may have spooked investors, too. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu CoreWeave
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14.07.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 in Grün (finanzen.at)
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|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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