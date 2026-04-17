D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
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17.04.2026 17:00:46
Here's Why D-Wave Quantum Stock Soared This Week
Quantum computing stocks are soaring this week, and D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) is one of the biggest winners. As of mid-morning Friday, D-Wave shares had rocketed about 54% since last week's close, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Ironically, the catalyst was artificial intelligence (AI) leader Nvidia, to which D-Wave's CEO Alan Baratz issued a warning earlier this week. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu D-Wave Quantum
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