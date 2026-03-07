Garmin Aktie

Garmin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324

07.03.2026 15:36:29

Here's Why Garmin Stock Soared in February

GPS-enabled device maker Garmin (NYSE: GRMN) let investors know that business is booming. Its fourth-quarter financial update and 2026 guidance helped the stock soar 25.4% in February, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Even after a standout 2025 that will lead to tough comparisons this year, management is still predicting 9% growth. Investors can look at a history of conservative forecasts and conclude that double-digit growth is likely again this year, making Garmin stock a solid buy. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Garmin Ltd. 208,00 0,97%

