Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
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17.04.2026 21:30:00
Here's Why I Wouldn't Touch Plug Power With a 10‑Foot Pole
Since the start of 2026, Plug Power (NASDAQ: PLUG) has rallied nearly 50%. But while this sharp surge may suggest the story with this renewable energy stock is changing, a closer look suggests otherwise.There's a good reason that why while retailer investors have experienced renewed bullishness, the "smart money" has stayed on the short side, given the stock's nearly 25% short interest.In the immediate term, Plug could stay on its current trajectory, as the widely followed hydrogen stock approaches $3 per share for the first time since last fall. However, in the months ahead, this stock could be at risk of a new round of turbulence. At least, assuming management fails to deliver yet again.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Plug Power Inc.
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