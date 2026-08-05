GXO Logistics Aktie
WKN DE: A3CU51 / ISIN: US36262G1013
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05.08.2026 23:56:47
Here's Why Shares in GXO Logistics Crashed Today
GXO Logistics (NYSE: GXO) declined by as much as 12.8% in early morning trading following the release of its second-quarter earnings report. The results and guidance were good enough, but they will disappoint investors expecting improving momentum in the industrial sector in 2026, and they won't do much to allay fears that Amazon.com's entry into the supply chain services market will negatively impact GXO. The contract logistics provider is enjoying a return to mid-single-digit organic growth in 2026 after three years of organic growth in the 2%-4% range. Those fallow years came as the market retracted from the massive boom in investment in e-commerce-related logistics during the COVID-19 pandemic. That said, the bounce-back in 2026 doesn't appear to be gaining momentum, with management maintaining its outlook for 4%-5% organic revenue growth. In addition, management narrowed its full-year earnings per share outlook to $2.95-$3.15 from a previous estimate of $2.90-$3.20, with the same midpoint assumption of $3.05. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued
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06.08.26
|GNW-News: GXO veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 (dpa-AFX)
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03.08.26
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20.07.26
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07.05.26
|GNW-News: GXO gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt (dpa-AFX)
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04.05.26
|Ausblick: GXO Logistics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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20.04.26
|Erste Schätzungen: GXO Logistics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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12.02.26
|GNW-News: GXO meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 (dpa-AFX)
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09.02.26
|Ausblick: GXO Logistics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued
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|GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued
|41,32
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