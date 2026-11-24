Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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24.11.2026 18:49:05
Here's Why SpaceX Stock Slumped Today, And Why it Could Come Under More Pressure as Tesla Merger Talks Continue
Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) stock declined by 5.8% as of midday today. The fall came on the day the Financial Times reported that five directors, two from SpaceX and three from Tesla, have been appointed to handle committees discussing a potential merger between the two.
The decline in the stock is yet more evidence of classic pre-deal positioning behavior when two companies are deemed to be in takeover talks. This is a particular consideration when the merger is believed to be an all-stock transaction; in other words, Tesla shareholders would see their shares converted into new SpaceX shares at a fixed exchange ratio.
Image source: The Motley Fool.
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