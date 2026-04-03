SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
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03.04.2026 14:04:47
Here's Why SSR Mining Shares Soared This Week
Shares in gold miner SSR Mining (NASDAQ: SSRM) rose by 19.9% in the week to Friday morning. The increase in the stock price is obviously good news for shareholders, and there are stock-specific reasons beyond the increase in gold prices this week. Still, investors buying into the stock and the sector on the basis that it would provide a haven would ultimately like to see some non-correlated performance before feeling fully confident in holding the stock. As readers already know, there's plenty of evidence that speculative money flowed into gold and silver last year, even as demand destruction (notably in jewelry) due to high prices also emerged. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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